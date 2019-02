“Espero que Chucky siga enseñando lo que tiene”: Patrick Kluivert

Patrick Kluivert, ex jugador del Barcelona y mundialista con Holanda en Francia 1998 estuvo en México para reconocer que existen negociaciones en busca de realizar un partido denominado World Class Legends Tour México, que reunirá a varias leyendas del futbol nacional e internacional, sin embargo todavía no existe el acuerdo que permita revelar la fecha del partido.

Te puede interesar: Jorge Orozco, primer mexicano clasificado a Tokio 2020

Kluivert se dio tiempo para conversar sobre la actualidad del mundo futbolístico y explicó por qué Lionel Messi es superior a Cristiano Ronaldo, pues considera que La Pulga es capaz de cambiarle la cara a un partido en el momento más inesperado. “Creo que Messi es el mejor del mundo y eso tiene muchos años. Sin Messi Barcelona es mucho menos y no eso no es sorpresa pero hay que ver hacia el futuro. Son dos jugadores impresionantes (Messi y Cristiano) que han mostrado año con año su valor. En el Real Madrid y en Barcelona, son dos jugadores diferentes. Messi es un jugador nato y Cristiano es un gran jugador también, pero Messi puede cambiar un juego en una reacción y Cristiano, que tengo mucho respeto para él, entrena muy fuerte; entonces tenemos a dos jugadores muy distintos desde mi punto de vista”.

En cuanto al trabajo de Hirving Lozano en el PSV, club en el que también jugó Kluivert en el 2006, el ex atacante tulipán apuntó que el ‘Chucky’ va incrementando su juego con base en la dinámica. “Lozano está haciendo un buen trabajo con PSV. Es un jugador muy rápido, que marca goles importantes y está enseñando sus cualidades. Esperemos que siga enseñando lo que tiene. Nuestro estilo de juego encaja bien con los mexicanos. En Holanda hay un buen futbol. Y sirve como trampolín para ir a un fútbol más importante”.

También recordó el famoso #NoEraPenal del Mundial de Brasil 2014 en el duelo de octavos de final entre Holanda y México, donde Kluivert fungía como auxiliar técnico de Louis van Gaal, pero argumentó que a ambas selecciones les ha faltado suerte para avanzar más lejos en Copas del Mundo.

“Si el árbitro pita es falta. Gracias a Dios no había VAR. Es muy fácil hablar del pasado, fue un partido muy bonito y lo siento por los mexicanos por ese penalti, pero así es el futbol. Cómo México, nosotros llegamos a los cuartos de final y nada más. Pero hay una cosa que es la suerte y hay otros equipos que tienen suerte y no Mexico y Holanda. Pero esa suerte se gana. Ya veremos si la suerte en algún momento cambia para los dos”, abundó el ex goleador.

Kluivert admitió que conoce poco del futbol mexicano, no obstante, dejó claro que si hubiera jugado en la Liga MX lo habría hecho con el América.