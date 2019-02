Cruz Azul buscaría reforzarse con mediocampista del Milán

En Cruz Azul no pierden el tiempo y tal parece que ya eligieron a su primera refuerzo para el próximo torneo, se trataría de el mediocampista argentino del Milán, José Mauri, quien no ha tenido muchos minutos en la cancha con el equipo italiano además su contrato expira en junio y aún no ha renovado.

De cuerdo con información publicada por el portal sportmediaset.it el equipo cementero “estaría dispuesto a seguir adelante” por el ex jugador del Parma.

El argentino tiene 22 años y llegó al equipo rojinegro para la temporada 2017-18, donde vio 27 encuentros desde la banca del equipo y únicamente disputó 12 minutos en la Liga. Mientras que en la actual temporada suma 143 minutos de juego divididos en cuatro encuentros disputados.

Por otra parte, el Torneo Clausura 2019 no inició de la mejor manera para el equipo celeste pues tras la salida de Iván Marcone, encontrar un relevo para la posición no ha sido nada fácil pues el portugués Stephen Eustáquio, quién ocuparía la posición, sufrió una rotura de ligamento cruzado durante su segundo encuentro disputado con el club.

