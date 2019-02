Filtran video sexual de un futbolista de la Serie A

La polémica llegó al futbol de Italia, luego de que filtraron un supuesto video donde aparece el futbolista francés, Cyril Théréau, quien milita actualmente en el Cagliari de la Serie A.

Dicha grabación ha tomado fuerza durante las últimas horas, pues muestra como Théréau se graba a él mismo sin camiseta haciendo un gesto característico con la mano como cuando marca un gol, por unos segundos voltea la cámara y se observa a una hombre y una mujer teniendo relaciones sexuales.

Los usuarios afirman que sí es el futbolista francés, ya que lo identifican por sus tatuajes que tiene; sin embargo, Cyril mencionó mediante sus redes sociales que él no tiene nada que ver con el video filtrado. "Buenas tardes a todos, acabo de ver en las redes que hablan de mí para un problema privado que no me concierne, quiero decir que no tengo nada que ver con esto, ni cerca ni lejos!", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Bonsoir à tous, je viens de voir sur les réseaux que l’on parle de moi pour un problème privé qui ne me regarde pas , je tiens à dire que je n’ai strictement rien à voir avec cela , ni de près ni de loin ! — Alban Lafont (@AlbanLafont) February 7, 2019

