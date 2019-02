'Chelis' rompe en llanto tras emocionante triunfo del Puebla

Aunque no estuvo en en el banquillo del Puebla, José Luis ‘Chelis’ Sánchez vivió con mucha intensidad la victoria ante Puebla la noche del viernes en el Estadio Jalisco, la alegría fue tal que, todavía con lagrimas en los ojos, agradeció a la directiva del equipo camotero por darle una nueva oportunidad de estar al frente del club.

“Una grandísima oportunidad regresar a la Primera División, ya llevaba yo 4 años de no estar acá, me consiguieron muchacha, y güera, y está cañón”, declaró el ‘Chelís’, quien afrontará su cuarta etapa como estratega de ‘La Franja’.

A pesar de haber sido nombrado nuevo técnico del club, ‘El Chelís’ decidió no ocupar el banquillo del equipo debido a que no entrenó durante la semana por lo que le cedió la responsabilidad a Octavio Becerril.

“(Fue) porque no entrené ni un día, cómo voy a salir a la banca si no (entrené), el futbolista se me voltea y me dice ‘¿Cuándo lo entrenamos?’. No, yo no, no se puede, si no entrenas no puedes dirigir y si no entrenas cosas tampoco las puedes exigir”, declaró.

Luego de comentar que vivió el partido con mucha intensidad, ‘El Chelís’ aceptó que su equipo consiguió quedarse con los tres puntos en el Estadio Jalisco porque la suerte les favoreció.

“Maestro, nos vamos a ofrecer, hoy en la cancha estuvo así (Inclinada a su lado), hoy todas las bolas se venían de nuestro lado, esperemos que siga así la cancha. Sí claro, pero tampoco que te duela decirlo, está bien, hubo mucha suerte y los puntos nos los llevamos a nuestra casa”, finalizó.

