Directiva de Querétaro decidirá el futuro de Rafa Puente el lunes

Luego de que los Gallos Blancos de Querétaro sumaran su sexta derrota en el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, el técnico del equipo queretano, Rafael Puente Del Río, compareció ante los medios luego de caer 2-0 en el partido correspondiente a la fecha 6 ante Pumas y aseguró que se reunirá con la directiva el próximo lunes para platicar sobre la situación del equipo.

“Van a tener una reunión y el lunes platicarán conmigo, es lo que me informaron. El argumento sería la demostración de los jugadores, el convencimiento. Esos son los argumentos. Al final esa decisión le corresponde a la directiva y yo la respeto”. declaró.

Además, mencionó con seguridad que, independientemente de lo que decida la directiva, logrará mejores resultados en su carrera como estratega:

"La pasión que tengo por mi trabajo y por luchas todos los días es inquebrantable, nunca va a claudicar. Y la paz que genera el resultado, sea cual sea, no me consume. Me provee de una paz que me permite confirmar que voy por el camino correcto y que, apegado a mis valores, voy a hacer una carrera muy exitosa en esta profesión que tanto me apasiona”.

🎥 | El balance del encuentro de nuestro Director Técnico.#SiempreGallos pic.twitter.com/0SetabJ3va — Gallos de Querétaro (@Club_Queretaro) February 10, 2019

