América es más grande que Pumas: Hugo Sánchez

Hugo Sánchez es una de las grandes figuras de los Pumas, pero también vistió la camiseta del América, por lo que previo al partido entre estos dos clubes del próximo domingo declaró que las Águilas son más grandes que los felinos.

"En cuanto a títulos se refiere, sí. Pumas tiene siete y el América 13. Una cosa es grandeza por títulos y otra cosa es ser importante, y para mí Pumas es el más importante, pues cuenta el tener a la Universidad más grande de Latinoamérica, de ahí han salido grandes talentos", dijo durante un programa de ESPN.

El Pentapichichi también tocó el tema de si es traición que Nicolás Castillo haya regresado al futbol mexicano con el América y no los Pumas, y recordó que él vivió algo similar y que todo se trata de un tema profesional.

“Yo no lo veo como una traición, es un tema profesional. Luego de 11 años en Europa regresé al equipo que se interesó por mí y que me hizo una oferta económica muy buena, pagarme lo mismo que me pagaba el Real Madrid. Me hubiera gustado retirarme con Pumas pero ellos nunca me hicieron una oferta", explicó.

Por último, señaló que sólo permaneció con los azulcremas una temporada (1992-93) debido a que el club intentó aprovecharse de él y prefirió irse antes de ser humillado.

"Yo firmé una cláusula de que, si un equipo europeo se interesaba en mí, yo podía irme sin pagar ninguna indemnización. Me fui porque no aguanté la presión de que querían adueñarse de mi imagen. Ellos querían absorber lo que yo ganaba haciendo uso de mi imagen para vender productos de cara al Mundial del 94. Me fui al Rayo Vallecano no por gusto, sino por no aceptar que me humillaran aquí”, agregó