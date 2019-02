'Nico Castillo no es bienvenido a CU': Andrés Iniestra

Todo indica que Nicolás Castillo no será bien recibido en el Estadio Olímpico Universitario el próximo domingo durante el Clásico Capitalino, recinto al que regresará, pero ahora vestido con los colores del América, y no de Pumas.

“A mí me da igual donde juegue Nico (Castillo), a partir de que llegó al América, no es bienvenido a Ciudad Universitaria”, mencionó Andrés Iniestra en entrevista con W Deportes.

El cuadro felino buscará el triunfo ante el actual campeón del balompié mexicano, equipo al que no le gana desde 2015, además de que intentarán sacarse la espina de la eliminación del Apertura 2018, la cual perdieron por goleada de 7-2 (marcador global).

Es probable que el atacante chileno no esté en el once inicial de Miguel Herrera frente a Pumas, pero podría sumar minutos ante su ex equipo, ya que ante León realizó su debut con la camiseta de las Águilas.

