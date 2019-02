Tigres niega oferta por Eduardo Vargas; no cierran a puerta a negociación

Los Tigres sí han sido sondeados por los servicios del atacante Eduardo Vargas, pero hasta el momento ninguna ha sido oferta formal, dijo Miguel Ángel Garza.

El presidente de los Tigres no descartó una futura negociación con el Portland Timbers de la MLS, pero ésta debe convenir a las tres partes.

“Oficialmente no tenemos nada en el equipo. Hasta que no se haga nada oficial, la verdad estamos muy contentos con Vargas y creo que deportivamente está considerado dentro del equipo para los dos torneos. No hay absolutamente nada, sólo los rumores en los medios de comunicación y sé qué hay representantes moviendo esa situación. Pero bueno así pasó con Valencia, el caso de Lucas Zelarayán, con el mismo Julián”, indicó.

Este martes se rumoró que los Timbers habían ofrecido 10 millones de dólares por Edu Vargas, una oferta tentadora, pero que sigue sin ser formal.

“Primero tiene que ser oficial y luego hablamos de las cantidades. Tiene que ser algo bueno para la institución, el jugador y para el otro equipo, si nos ponemos las tres partes de acuerdo, lo haremos. No estamos cerrados porque sería tapar una oportunidad para nuestros jugadores, el que puedan crecer internacionalmente y su es bueno para el jugador y para el club Tigres, bueno, nos sentaremos a platicar”, abundó el directivo.

En tanto su compañero André-Pierre Gignac subió en las historias de Instagram una foto al lado del chileno con la frase “no se va”.