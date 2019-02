Racing Point presenta auto que usará 'Checo' Pérez

La Fórmula 1 continúa calentando motores para la temporada 2019, por lo que las distintas escuderías poco a poco han ido presentando sus nuevas monoplazas que usarán, siendo el turno de SportPesa Racing Point, que develó el auto que usará el piloto mexicano, Sergio Checo Pérez junto a su compañero, Lance Stroll.

Durante un evento realizado por la escudería del mexicano en Toronto presentaron el nuevo coche con un elegante diseño, mismo donde resalta el color rosa, como en temporadas anteriores.

Look at this beauty – our SportPesa Racing Point car!

Welcome @SportPesa – now it's time to #MakeItCount!

Our 2019 look is here! #WeAreReady #NewEra pic.twitter.com/ZfsyijL42o

— SportPesa Racing Point F1 Team (@RacingPointF1) February 13, 2019