Red Bull desvela su nuevo coche para la temporada 2019

La escudería de Fórmula Uno Red Bull desveló este miércoles las primeras imágenes de su monoplaza para la temporada 2019, el RB15.

Este bólido será el primero de Red Bull en su nueva alianza con los motores Honda y con Aston Martin como patrocinador.

Here's your first glimpse of the #RB15 👀 🙌 pic.twitter.com/7yrOgTuizg

Te puede interesar: El día que ‘Piojo’ Herrera mandaba a Marioni

El coche ha sido filmado por primera vez en el circuito británico de Silverstone, donde Max Verstappen y Pierre Gasly, los dos pilotos oficiales del equipo, se han puesto a los mandos.

Verstappen tratará de devolver a Red Bull a la senda del triunfo que la marca austríaca sostuvo con el alemán Sebastian Vettel.

Entre 2010 y 2013, Red Bull monopolizó los cuatro campeonatos de pilotos y de escuderías y a partir de 2014, con la marcha de Vettel, los austríacos han entrado en un bache del que esperan salir con la nueva alianza con Honda.

SPY: If you want to take the day off, I've totally got this… #RBspy 🕵️‍♂️ #RB15 pic.twitter.com/czPQYdNYVh

— Red Bull Racing (@redbullracing) February 13, 2019