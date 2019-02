McLaren presenta su monoplaza para la Fórmula 1 en 2019

La escudería británica McLaren presentó este jueves el monoplaza MCL34 que utilizarán su nueva línea de pilotos, el español Carlos Sainz y el inglés Lando Norris, para la temporada 2019 de la Fórmula 1.

Te puede interesar: El día en que Raúl Jiménez se vistió con la camiseta de Pumas

En el Centro de Tecnología de McLaren, ubicada en la ciudad de Woking, Inglaterra, se presentó la nueva imagen del automóvil MCL34 con motor Renault E-Tech 19 ajustado a los nuevos cambios por el reglamento técnico de la F1.

El nuevo monoplaza, que mantiene los colores naranja en el cuerpo y azul en los alerones, se presentará a pruebas el lunes 18 de febrero en el circuito de Barcelona-Cataluña.

"Sabemos el gran trabajo que tenemos por delante y necesitamos, primero, evaluar dónde estamos tras los test. De ahí en adelante, no puedo esperar para correr y avanzar hacia adelante juntos", dijo Sainz.

Our 2019 contender, the #MCL34, in all of her Papaya and Vega Blue glory. 🧡💙

See more ➡️ https://t.co/nguVBnIYiP pic.twitter.com/hft8FQrSyX

— McLaren (@McLarenF1) February 14, 2019