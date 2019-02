Futbolista mexicano le reclama a Maradona: 'no chingues Diegote'

Diego Armando Maradona tuvo buenos comentarios con un jugador de Zacatepec y luego del duelo donde Dorados de Sinaloa se impusieron a los Cañeros 3-0 dentro de la Copa MX, el estratega dio conferencia de prensa, el problema fue que nunca se aprendió el nombre de Rodolfo Salinas.

En un video publicado en Twitter, ‘Rodo’ Salinas agradeció los elogios de Maradona, pero de manera sarcástica le dijo al técnico de los sinaloenses: ‘no chingues Diegote’ , desatando una buena cantidad de comentarios en el post, así como RT y más de mil 500 likes.

“Que Maradona diga que soy MUY buen jugador no es poca cosa, pero que no sepa mi nombre no chingues Diegote soy de la Laguna y me llamo 'Rodo' Salinas”, comentó el futbolista de Zacatepec.