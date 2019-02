Chad Ochocinco dice que México ya tiene su propio muro

Luego de que Donald Trump, Presidente de Estados Unidos declarara emergencia nacional para comenzar la recaudación de fondos para construir el muro fronterizo con México, el ex jugador de la NFL Chad Ochocinco tomó con buen sentido del humor la petición del mandatario.

TRUMP LLAMA A EMERGECIA NACIONAL PARA CONSTRUIR MURO FRONTERIZO

A través de su cuenta de Twitter Ochocinco explicó que México ya tiene su muro: "México tiene un muro por el que ya pagan: Guillermo Ochoa”, se pudo leer en la famosa red social.

Cabe aclarar que el ex jugador de los Bengalíes de Cincinnati y los Patriotas de Nueva Inglaterra, tiene un gran amor por México, incluso ya jugó en la Liga de Futbol Americano (LFA) en nuestro país.

Mexico has a wall they already pay for: Guillermo Ochoa 🇲🇽 https://t.co/J4vVkXPzt9

— Chad Johnson (@ochocinco) February 15, 2019