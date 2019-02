Guardado niega rebeldía de ‘europeos’ en el Tri

El mediocampista Andrés Guardado negó que la ausencia en el Tri en los partidos recientes de los futbolistas mexicanos que militan en Europa sea un acto de rebeldía o que sus ciclos en el representativo hayan terminado.

El ‘Principito’ reconoció los rumores en torno a la negativa de algunos ‘europeos’ de ser convocados, pero dejó en claro que al menos él siempre estará a disposición de la Selección Mexicana cuando sea requerido y no considera que su etapa como tricolor haya concluido debido a su edad.

“A mí mientras la Selección y el entrenador me tomen en cuenta y crean que pueda ayudar, estaré ahí. Si creen que mi proceso ha acabado lo entenderé. La gente sabe lo que yo puedo dar. Me he mantenido en Selección durante muchos años, he jugado cuatro Mundiales.”, declaró para Fox Sports.

El futbolista de 32 años de edad está de acuerdo con la presencia de jugadores jóvenes y nuevos en el combinado azteca, pero considera que éstos necesitan el apoyo de elementos experimentados.

“Si creo que este cambio generacional se tiene que dar, es necesario, pero tienen que estar arropados por gente de experiencia”, comentó el jugador del Real Betis de España.

LEVANTA LA MANO CON LA SELECCIÓN MEXICANA#AgendaFOXSports Andrés Guardado se dice disponible para seguir jugando con el Tri ¡Descarga la APP! https://t.co/LrULZa8zt6 pic.twitter.com/3hkNliF2Xv — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 15, 2019

Guardado dijo no oponerse a la presencia de naturalizados en la Selección Mexicana y puso como ejemplo el éxito de Francia como campeona del mundo con jugadores de diferentes países.

