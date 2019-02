The Undertaker aparecerá en la convención Starrcast ll

The Undertaker, el histórico luchador de la WWE formará parte de la convención Starrcast II, la cual se enfoca en la Lucha Libre y se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada.

La gran figura estadounidense reaparecerá luego de su retiro tras la derrota ante Reigns, pero todo indica que no será la única vez que lo haga, sino se prevé que también tenga presencia en la convención Love of Wrestling el próximo 27 y 28 de abril.

"Habra gente que piense que esto es un evento de AEW, pero no es verdad. Tenemos wrestlers de empresas de todo el mundo y Starrcast no es exclusivo para los fans de All Elite Wrestling, sino que está abierto a todos los fans del wrestling", mencionó en Wrestling.

