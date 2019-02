Aficionados del Atlas calientan el Clásico Tapatío con pancartas en la ciudad

A pesar del llamado de Chivas y Atlas, además de algunos ex jugadores de ambos equipos como Daniel Osorno y Paulo César ‘Tilón’ Chávez, a la no violencia durante el Clásico Tapatío de este sábado en la jornada 7, aficionados rojinegros quisieron calentar el partido.

Durante la madrugada de este sábado aparecieron varias mantas en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, insultando al ‘Rebaño Sagrado’ y a sus aficionados.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Matías Almeyda ve a Chivas con todo para ser campeón

Layún responde a quienes lo culpan de permitir gol al Monterrey

“De tus campeonatos, no has ganado uno, todos son pagados”, se podía leer en una manta colocada en la Glorieta de la Minerva, mientras otra en un paso a desnivel decía: “Están más muertos que Chava Reyes”, en referencia al legendario ex jugador rojiblanco fallecido en 2012.

“La Ciudad de la Furia”, escribieron en otra tomando como referencia la canción del grupo argentino Soda Stereo y al mote del Atlas, 'La Furia Rojinegra'.

Otros aficionados fueron más extremos y colgaron de un puente un muñeco con la playera de Chivas y la leyenda “Rojiblanco, te quieres matar”.

“Chivas te quieres matar”

“Chivas no tienes dignidad” Algunos mensajes que hoy aficionados de atlas dejaron en diversos puntos de GDL. ¿No se cansan de humillarse amarguitos? Llevan más de 68 años muertos, se están mordiendo la lengua. Repito: qué horror ser del atlas. pic.twitter.com/zfFQDlBmLJ — D i a b l a (@ladiablarom) February 16, 2019

Chivas y Atlas se enfrentarán esta noche en el Estadio Akron en partido de la jornada 7 del Clausura 2019. El ‘Rebaño’ es quinto con 11 puntos, mientras los ‘Zorros’ son séptimos con 10 unidades.

PUBLIMETRO TV