Dan último adiós a Emiliano Sala en el club donde jugó de niño

El cuerpo del futbolista argentino Emiliano Sala, fallecido el mes pasado en un accidente aéreo en el Canal de la Mancha, era velado el sábado en su pequeño pueblo natal de Progreso, donde fue recibido como un héroe entre lágrimas colectivas por familiares y amigos antes de su cremación.

Dolor, incomprensión, rabia y también cuestionamientos a lo ocurrido eran los sentimientos más expresados el sábado en Progreso.

“Es algo que no termino de comprender y de aceptar, porque duele muchísimo. El pueblo se apagó, mi pueblo se apagó desde el 21 de enero, y desde ahí, bueno, hasta el día de hoy. Solamente pido resignación a la familia, a sus amigos, allegados”, dijo entre lágrimas Lucía Torres, vecina de Progreso.

También te puede interesar

VIDEO: La increíble historia de amor y rivalidad entre jugadoras de la Premier League femenil

“La verdad yo no entiendo mucho de esto. Me gustaría encontrar un responsable, alguien que me diga ‘bueno, pasó esto’, pero solo la fatalidad parece que nos llevó a esto”, dijo a los medios _también entre lágrimas_ una tía del jugador, Mirta Taffarel, aún en shock por el suceso.

La pena se respiraba desde temprano en las calles de Progreso, que perdió a su ídolo y figura más conocida y donde reinaba un silencio sobrecogedor. Los restos del jugador de 28 años llegaron al aeropuerto internacional de Ezeiza el viernes a bordo de un avión de línea británico proveniente de Londres.

Luego de su llegada al aeropuerto, el cadáver emprendió el viaje en una camioneta fúnebre blanca hacia el pequeño poblado de pocos miles de personas, situado a unos 540 kilómetros al norte de la capital argentina donde todos conocían desde pequeño a “Emi”, como lo llamaban.

El cadáver de Emi fue visitado el sábado por prácticamente todos los vecinos de Progreso que se acercaban de a uno, llevando al jugador muestras de cariño y flores. En un silencio respetuoso el pueblo mostraba así su dolor estremecedor ante la pérdida de su ídolo compartido, un deportista apegado a sus raíces y conocido por su humildad.

También puedes leer

'Que la prioridad sea ganarle al América, es de equipo chico': Miguel Herrera

Los restos del jugador serán velados de manera pública en el club San Martín de Progreso, donde de niño dio sus primeros pasos como jugador. Luego de una ceremonia religiosa, permanecerán allí hasta horas de la tarde, cuando la familia realizará un acto íntimo de despedida al jugador antes de la cremación.

En el velorio público está prevista también una ceremonia religiosa.

Sala, quien recién había sido fichado por el Cardiff de la Liga Premier, iba a bordo de una avioneta monomotor el 21 de enero, cuando la aeronave desapareció del radar sobre el Canal de la Mancha en vuelo desde la ciudad francesa de Nantes a Cardiff, la capital de Gales. La noticia que marcó los titulares y mantuvo en vilo al mundo futbolístico europeo y argentino por lo misterioso de la desaparición.

Los restos de la nave fueron recién localizados el 3 de febrero luego de que la familia del jugador recaudara fondos para iniciar una búsqueda privada con David Mearns, un estadounidense especialista en la detección de naufragios, en colaboración con investigadores británicos.

La autopsia, reveló que la causa de muerte fue lesiones en cabeza y torso.

Sin embargo, Martin Gatti, primo del jugador, reclamó una investigación para esclarecer lo ocurrido y establecer responsabilidades.

“No puede quedar que se estrelló el avión y que fallecieron los dos y ya está”, afirmó Gatti entre claras muestras de dolor y portando gafas oscuras.

También te puede interesar

'De ninguna manera quise denostar a nadie': Ares de Parga aclara sus polémicas palabras

Sala era conocido y apreciado por todos en el pueblo y también entre sus compañeros de los equipos en los que jugó. Para asistir al funeral y dar cierre a esta tragedia futbolística, el viernes llegaron a Argentina su amigo y compañero en el Nantes, Nicolas Pallois, y el técnico Neil Warnock del Cardiff, así como el director general del club, Ken Choo.

Los dirigentes, que acudieron al velorio, entraron por una puerta trasera para escapar de la prensa presente en el lugar.

Según trascendidos de prensa publicados el sábado, los dos clubes aún tendrían pendiente el pago del jugador, que no se habría concretado por parte del Cardiff y los dirigentes de ambos equipos se estarían reuniendo en Progreso para zanjar este asunto, así como el pago de un posible sueldo pendiente del jugador a la familia. La AP no ha podido confirmar esta información en forma independiente.

El fichaje de Sala representaba el más caro de la historia del Cardiff: unos 15 millones de libras (19 millones de dólares). El jugador viajaba a la capital galesa desde Nantes tras despedirse de sus antiguos compañeros.

PUBLIMETRO TV