Equipo inglés juega con playera anti homofobia

Altrincham FC, club de la Séptima División de Inglaterra, se unió a la lucha en contra de la homofobia con un simbólico uniforme con los colores de la bandera del movimiento LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales).

Los jugadores del Altrincham usaron el vistoso uniforme este sábado en el partido ante el Vradford Park Avenue que finalizó 1-1.

Absolutely impossible for us to reply to every message of support, but thank you to everyone who has stood behind our #footbALL🌈 campaign with @FvHtweets.

The match shirt auction for @TheProudTrust was a huge success, too. Full total released when everything is finalised! pic.twitter.com/DIwTYcu9FE

