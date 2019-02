Pumas extiende contrato de Carlos González

Al fin las buenas noticias llegaron en Pumas, pues Rodrigo Ares de Parga, reveló que la directiva felina recientemente le extendió su contrato a Carlos González, futbolista que se ha vuelto parte importante desde su arribó con el equipo capitalino.

"Esta semana tuvimos que renegociar el contrato de Carlos González, llevarlo a cuatro años y medio y subimos su salario, lo queremos retener, no queremos que se nos vaya por dinero. El miércoles en la mañana firmó una extensión de contrato que nos permite contar con ese jugador en los próximos años", dijo el presidente de Pumas a Televisa Deportes.

Ares de Parga también mencionó que están poniendo dinero importante para retener a futbolistas, hecho que no podían hacer anteriormente. "El jugador venía a pedir un aumento y no podíamos pagarlo y se tenía que ir, eso ya no va a pasar, vamos a tener una buena capacidad financiera para competir arriba siempre".

La noticia del atacante paraguayo, se dio luego de que Rodrigo levantó polémica con sus declaraciones, al decir que será hasta 2021 cuandoe l club tenga dinero y puedan comprar a 'jugadores de a de veras'.

