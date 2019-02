'Fuimos muy, muy superiores': Alan Pulido

La victoria en el Clásico Tapatío por 3-0 todavía genera sonrisas en los futbolistas de Chivas. Humillar al Atlas de esa manera es algo que deja huella. La noche se la llevó Alexis Vega, pero Alan Pulido aseguró que todos brillaron en el encuentro. El delantero aseguró que fue un “cómodo”, pues consideró a su equipo “muy, muy superior”.

También te puede interesar

VIDEO: Brutal patada en los genitales obliga a suspender combate de MMA

“Creo que fue un partido la verdad cómodo porque lo manejamos siempre con una gran intensidad, no generamos espacios, siempre mordimos al rival, como se tienen que jugar este tipo de partidos. Eso nos facilitó a nosotros podernos ir arriba en el marcador y manejar mejor el partido. Fue un gran partido de todo el equipo y vamos por buen camino”, aseguró Alan Pulido.

“Eso quiere decir que fuimos muy, muy superiores, el equipo mostró una muy buena cara, lo que trabajamos en la semana fue lo que mostramos en el partido y el rival casi no tuvo oportunidades. Fuimos muy, muy superiores dentro de la cancha y estoy muy contento por el resultado porque a final de cuentas era lo que buscábamos hacernos fuertes en casa e ir arriba”, añadió el delantero de Chivas.

Se mostró feliz por el despertar de su compañero Alexis Vega, quien no había marcado en el torneo y el sábado hizo los tres tantos frente al Atlas. “La verdad los tres goles que marca fueron golazos y es muy importante porque es un gran jugador, que se lo merece. Ya lo había platicado con él en partidos anteriores que no le había tocado marcar, que no se desesperara, que los goles le iban a llegar tarde porque temprano y qué mejor que en un Clásico contra Atlas”, afirmó.

“Me pone muy contento por él porque más allá de que no se le había dado el gol, yo en cada partido le había recalcado el trabajo que hace por el equipo y que tarde o temprano le iba a llegar ese momento, qué mejor que ahora con un hat-trick. Me pone muy contento porque nos hemos acoplado de la mejor manera. Ahora estamos los dos empatados en goles, pero es gracias al esfuerzo de todos”, sentenció Pulido.

También puedes leer

Así fue el increíble recibimiento de 'La Rebel' para el América

Y revela que para el triplete de Vega, él tuvo alguna participación, pues acaparó la atención de los defensores del Atlas. “En la semana lo había comentado, fue una estrategia que tuve, la verdad que me funcionó bastante bien. Me eché la responsabilidad yo de que tenía que marcar gol y me marcaron mucho más a mí, pero no contaban con mi otro goleador que es Alexis Vega”, explicó el delantero de Chivas.

“La distracción se fue hacia mí, me eché la responsabilidad y trataron de cubrirme más a mí para que no marcara gol, pero descuidaron a otro goleador realmente importante, un crack dentro de la cancha como lo es Alexis Vega, por algo está en el mejor equipo y yo creo que ahora él marcó la diferencia, muy contento por su hat-trick”, concluyó Alan Pulido.

PUBLIMETRO TV