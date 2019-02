Peleador Sofiane Boukichou sufre terrible fractura en Cage Warriors 101

Una terrible momento se vivió en evento principal de Cage Warriors 101, que se llevó a cabo en la Echo Arena en Liverpool, Inglaterra, cuando Sofiane Boukichou se rompió la pierna al patear a su rival Tom Aspinall.

La pelea tenía poco de haber comenzado cuando Boukichou lanzó una patada a las piernas de su rival, quien bloqueó con su extremidad izquierda y provocó la fractura a la altura de la espinilla.

We wish Sofiane Boukichou a speedy recovery. pic.twitter.com/1VKpCnxF8h

An unfortunate ending to our main event here at #CW101 .

Sofiane inmediatamente cayó y empezó a gritar de dolor, por lo que la pelea fue detenida inmediatamente.

Boukichou había llegado a este combate con cinco victorias consecutivas y se perfilaba como uno de los mejores en la categoría de peso medio.

He’s all smiles & in good spirits , a little op tomorrow & @boukichou_sofiane will head home, he’ll be back dancing soon. #warrior #mma @cagewarriors pic.twitter.com/z3EIzUmtbu

— Graham Boylan 🇮🇪 ☘️ (@GrahamBoylan) February 17, 2019