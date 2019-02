Juan Carlos Osorio y su agente son acusados de corrupción

El ex entrenador de la Selección mexicana, Juan Carlos Osorio, y su agente Rubén Caicedo será denunciados ante la FIFA y pedirán su inhabilitación por el representante de jugadores, Miguel González Zelada, por presionarlo para que les entregara una comisión de 450 mil dólares por el fichaje de Pablo Zeballos al Atlético Nacional.

“Juan Carlos Osorio es un hombre muy hábil, se muere por el dinero y manda a su representante Rubén Caicedo”, declaró González Zelada en entrevista para ESPN.

De acuerdo con lo dicho por el representante de jugadores, en 2014 Osorio y su agente le pidieron 450 mil extras a la negociación para que Zeballos llegara al Atlético Nacional, equipo que dirigía el entrenador colombiano.

“Habían pactado en tres millones de dólares la venta y se hizo solamente en un millón y medio de dólares, entonces ellos para que salga a la venta me extorsionaron, me amenazaron y me dijeron que sino firmaba algún documento no iba a hacerse la venta, entonces como no soy Caperucita Roja, le firmé un documento por 450 mil dólares que yo les iba a traspasar, pero que ese documento no tenía ningún valor comercial ante la FIFA, ante la justicia civil de ningún país, ante el TAS”, comentó Miguel.

Debido a que la venta no se hizo por el monto original, González Zelada no entregó los 450 mil dólares, lo que provocó Osorio y Caicedo lo presionaron, lo llevaron a juicio e incluso lo amenazaron de muerte.

“Fueron a Paraguay a un juicio penal en el que le reclamaron 450 mil dólares y cómo voy a pagar 450 mil dólares, si la venta fue de un millón y medio de dólares, a mí solamente me correspondió como agente una comisión de 125 mil dólares, está declarado en FIFA. Me amenazaron de muerte, me hicieron pasar de lo peor. (Osorio) me pidió dinero personalmente. Vino dos veces a Paraguay, se sentó conmigo, me pidió dinero, cuando empezó a apretar, le seguí el juego y terminé ganando. Les puse que ese documento no tenía valor comercial, era un documento nulo, pero como son corruptos aceptaron”, dijo.

Miguel González Zelada explica que decidió dar a conocer esta situación debido al llegada de Juan carlos a la Selección de Paraguay y que la causa de que haya dejado su cargo después de sólo cinco meses fue este escándalo y no cuestiones familiares.

“Si uno no pone dinero te hacen la vida imposible. Puedo asegurar que esa es la causa principal por el cual ha renunciado y ha dicho supuestamente que es una cuestión familiar la de su retirada de la selección paraguaya”, agregó el representante.