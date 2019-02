Sebastian Vettel lidera el primer día de prácticas en la pretemporada de Fórmula 1

La pretemporada de Fórmula 1 arrancó este lunes en el circuito de Barcelona-Cataluña, en una jornada en la que el alemán de Ferrari Sebastian Vettel fue el más rápido, mientras que el español Carlos Sainz firmó el mejor estreno de un McLaren en los últimos cinco años al apuntarse el segundo mejor crono.

VIDEO: Las gradas de un estadio de Brasil se convirtieron en cascadas por intensa lluvia

Vettel, como ya hiciera en el primer día de pruebas de 2018, dominó en la tabla de tiempos y además este lunes el alemán fue el piloto que más vueltas dio sobre el asfalto catalán (166).

El equipo Mercedes, gran dominador del último lustro, sitúo a sus pilotos, el finlandés Valtteri Bottas y el quíntuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton -que defiende títulos-, octavo y noveno respectivamente, de los once monoplazas que salieron del garaje.

Los discretos tiempos de los Mercedes se corresponden con los antecedentes en los primeros 'tests' de otros años, fechas que el equipo suele aprovechar para medir la fiabilidad de sus coches, como demuestran los más de 150 pasos por meta protagonizados entre los dos pilotos este lunes.

Sainz, en su estreno con McLaren, fue el mejor motor Renault en pista al lograr el segundo mejor crono, aunque lo hizo montando los neumáticos ultrablandos, más rápidos que los de sus competidores. De todos modos, el debut del madrileño supuso el mejor arranque en pretemporada de McLaren en los últimos cinco años.

Here's the final leaderboard after the opening day of pre-season testing in Barcelona ⏱️🧮

Vettel = 👑

Time for @McLarenF1 fans to start getting a little bit excited? 👀#F1 #F1Testing pic.twitter.com/jmsxqFmOq0

— Formula 1 (@F1) February 18, 2019