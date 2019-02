VIDEO: El regreso de Caín Velásquez a UFC duró sólo 26 segundos

Le bastaron 26 segundos al camerunés Francis Ngannou para imponerse a Caín Velásquez, quien regresó tras casi tres años fuera de actividad de la UFC debido a una lesión.

La expectativa era mucha para ver el retorno del hijo de mexicanos, sin embargo, solo quedó en eso ya que la pelea pactada a cinco asaltos duró muy poco.

Velázquez buscó que su reaparición fuera memorable, y lo fue, desafortunadamente no para él, ya que en uno de sus primeros embates cayó mal.

El peleador de sangre mexicana se lanzó al ataque con una patada, pero fue conectado por el africano, lo que le provocó una caída en la que su pierna quedó atorada.

WOW!@Francis_Ngannou gets it done in Arizona! #UFCPhoenix pic.twitter.com/xGF4ziuAZA

— UFC (@ufc) February 18, 2019