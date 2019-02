Antonio Brown y dueño de los Steelers acuerdan tomar caminos separados

El receptor Antonio Brown terminó su largo enfrentamiento con los Steelers de Pittsburgh, al reunirse con el presidente del equipo, Art Rooney.

Sin embargo, cualquier intento de reconciliación entre las dos partes parece descartado.

Brown, quien solicitó ser canjeado, publicó el martes en varias cuentas de redes sociales una fotografía que lo mostraba sujetando el brazo de Rooney en el aeropuerto internacional de Palm Beach.

“Charlamos muchas cosas y aclaramos varios temas”, escribió Brown. “Ambos acordamos que es tiempo de seguir adelante, pero siempre tendré aprecio y gratitud hacia la familia Rooney y la organización de los @steelers”.

Had a great meeting with Mr.Rooney today we discussed a lot of things and we cleared the air on several issues! We both agreed that it is time to move on but I’ll always have appreciation and gratitude towards the Rooney family and @steelers organization! #CallGod #Boomin pic.twitter.com/DEgURchvhW

— Antonio Brown (@AB84) February 19, 2019