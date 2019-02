Campeón del mundo arremete contra opiniones de mujeres en el futbol

El campeón del mundo en España 1982, Fulvio Collovati se metió en un tremendo lío por unas polémicas declaraciones donde dijo que escuchar a una mujer hablar de táctica dentro del futbol hace que se le ‘revuelva el estómago’.

FILTRAN VIDEO DE LEWIS HAMILTON CON SU NOVIA

En un programa llamado 'Quelli che il calcio' de la cadena RAI, el ex jugador no se contuvo y de inmediato emitió una opinión que le costó severas criticas del público femenino que disfruta del balompié: “Una mujer puede hablar de cómo ha ido un partido… pero no puede hablar de táctica porque no entiende como un hombre y no hay nada que hacer. cuando escucho a una mujer hablar de táctica se me revuelve el estómago".

En este sentido, la esposa de Collovati apoyó a su marido en Twitter y también se llevó una carretada de comentarios en contra: "La táctica explicada por una mujer no me convence. Todos pueden hablar de futbol… pero decir lo correcto es otra cosa. Mi marido respeta a las mujeres más que otros”.

Más tarde Collovati tuvo que ofrecer una disculpa por sus comentarios, aunque ya era demasiado tarde: "Me disculpo si las oraciones pronunciadas en el cierre de la transmisión a los que el futbol también en un tema, han golpeado la sensibilidad de las mujeres. Lo siento, pero no quise ofender a nadie, quien me conoce sabe cuánto respeto el universo femenino", señaló.

Mi scuso se le frasi pronunciate in chiusura di trasmissione a Quelli che il Calcio pure in un clima goliardico , abbiano urtato la sensibilità delle donne .Me ne dispiaccio ma non era mia intenzione offendere nessuno , chi mi conosce sa quanto io rispetti l'universo femminile. — Fulvio Collovati (@FulvioCollovati) February 18, 2019