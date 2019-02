Funes Mori acudirá a la FIFA para poder jugar con el Tri

Al parecer el interés del futbolista argentino Rogelio Funes Mori de jugar con la Selección Mexicana va en serio, pues el delantero de los Rayados de Monterrey habría acudido a la FIFA para recibir la autorización de jugar con el representativo tricolor a pesar de haber disputado algunos partidos con la playera albiceleste.

De acuerdo con el sitio Infobae, el futbolista de 27 años se está asesorando con un grupo de abogados para enviar una carta al máximo órgano rector del futbol mundial para explicar los motivos por los que desea jugar con el Tri y obtener su permiso.

A pesar de que el ‘Mellizo’ ya está nacionalizado mexicano, no tiene permitido jugar para México debido a que jugó con la Selección de Argentina en categorías inferiores. Con la albiceleste disputó dos partidos en la sub 17 y con la sub 20 lo hizo en 12.

Funes Mori al parecer tiene el respaldo y apoyo del Monterrey además de la Federación Mexicana de Futbol. Para recibir respuesta de la FIFA tendrá que esperar aproximadamente un mes a partir del día que reciban su misiva.

