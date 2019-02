¡Una locura! VAR protagoniza ridícula expulsión en Polonia

El VAR continúa siendo protagonista en muchos de los partidos que ya cuentan con él, y en Polonia no fue la excepción, luego de la ridícula expulsión del defensa francés William Remy, durante el duelo entre el Legia de Varsovia y el Cracovia.

Te contamos la historia… Remy ya había sido expulsado del choque por doble tarjeta amarilla; sin embargo, el árbitro recibió la indicación de que debía revisar en el VAR la acción que lo llevó a obtener el cartón rojo, instantes después llamó al defensa francés, quien ya se encontraba en los vestidores.

William se presentó nuevamente en el terreno de juego, pensando en que se le había perdonado la expulsión, por lo que fue dirceto a reintegrarse al partido, pero el silbante al verlo, le mostró la tarjeta roja de nueva cuenta, por lo que tuvo que regresar a las regaderas.

From the Polish league this weekend. Ref consults VAR and calls back player who has just received a second yellow card – only to hand him a straight red. Brutal. pic.twitter.com/yYL63OqTws

— talkingbaws.com (@talkingbaws) February 18, 2019