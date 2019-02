'Es especial jugar por primera vez en México': Tiger Woods

El golfista estadunidense Tiger Woods expresó hoy que es especial y emocionante jugar en la Ciudad de México, donde su mayor reto es acoplarse al vuelo de la pelota por la altitud que impera en la capital mexicana.

La parte más baja del campo del Club de Golf Chapultepec es de dos mil 317 metros sobre el nivel del mar y la más alta de dos mil 388, que es en el hoyo 17, y esto es el mayor reto de los participantes en el Campeonato Mundial de Golf México 2019, que comienza este jueves.

“Es especial y emocionante jugar por primera vez en México. Va ser una gran semana y emocionante, un gran reto de cómo me va ir”, puntualizó en conferencia de prensa el golfista más famoso de los últimos años.

Tiger, quien llegó el lunes a la capital mexicana y el martes realizó su primera práctica, dijo estar dispuesto a cooperar para que el golf crezca en México.

Al hablar de su primera experiencia en el campo, compartió que “me sentí cansado, la pelota viajó una larga distancia. Fue interesante porque no curvea la pelota por la altura y es una de las cosas que necesito organizarme para mañana".

La información que ha recibido de sus compañeros que han participado es que los aficionados “están emocionados y yo estoy emocionado y va ser divertido para mí y ojalá pueda jugar correctamente para ellos".

Cuestionado de cómo va jugar en este retador campo, explicó que “ayer hice un cambio, pero no sé si lo haré. No cambiaré mi driver. Voy a necesitar la misma altura de la bola y el mismo palo”.

Agregó que “este campo me recuerda, porque es muy parecido a algunos de la Bahía (californiana). Está muy arbolado y como que se inflan cuando se acerca la pelota”.

Tiger Woods está en México por su título 19 de Campeonato Mundial, por lo que comentó “me siento sumamente orgulloso de participar en estos eventos y mi récord es muy positivo, es muy bueno porque están los mejores jugadores del mundo y siempre quiero ganarles”.

Luego habló del mexicano Abraham Ancer, con quien va jugar jueves y viernes en el mismo grupo, al decir que “jugó muy bien el año pasado en mi evento, tiene muchísimo talento, hay que ver cómo maneja la pelota. Nos vamos a divertir en estos dos días. Va estar bajo presión por estar representando a su país”.

🎙️ @TigerWoods sits with the media @WGCMexico ahead of his first start in the country. https://t.co/C4DvSi3kQp

— Mexico Championship (@WGCMexico) February 20, 2019