Los futbolistas relegados que están brillando en el CL19

Este Clausura 2019 nos ha traído distintas sorpresas, una de ellas es el buen nivel que han mostrado algunos futbolistas en este torneo, luego de ser relegados por sus ex equipos meses atrás.

Algunos no terminaron por ganarse la confianza de sus ex técnicos, mientras que otros no entraron más en planes del club, para así darle mayor oportunidad a su cantera, tal es el caso de Matías Alustiza con Pumas.

Y bien dicen que todo cambio suma, y ellos son la muestra perfecta, ya que a pesar de que los hicieron a un lado, la perseverancia no se hundió, y hoy han brillado de más con sus nuevos equipos. Es por ello que aquí te presentamos un listado de los más destacados:

ÁNGEL MENA

El atacante ecuatoriano tuvo pocas oportunidades en Cruz Azul para mostrar su buen nivel, la confianza es algo que no le brindó Pedro Caixinha, a pesar de que en los pocos minutos que sumó, respondió de manera acertada. El club León decidió unirlo a sus filas para este Clausura 2019, decisión de la que no se arrepienten, ya que se ha convertido en su goleador de este torneo, sumando 6 anotaciones, número que lo ubica como el segundo mejor goleador -hasta el momento- sólo uno menos que Rogelio Funes Mori, quien lidera la tabla hasta la jornada 7.

Foto tomada: MEXSPORT

JOSÉ JUAN MACÍAS

La cantera no siempre es prioridad para los equipos. Muestra de ello es Chivas, equipo que decidió prestar a una joya del futbol mexicano, como es José Juan Macías, quien aprovechó perfectamente la nueva oportunidad que el balompié le brindó, convirtiéndose en tan poco tiempo en una arma clave del club León, equipo con el que ya suma cuatro anotaciones, y hasta la fecha 7 es el delantero azteca con mayor número de goles en el Clausura 2019.

Foto tomada: MEXSPORT

MATÍAS ALUSTIZA

El Chavo fue una de las armas más letales del ataque de Pumas durante los últimos dos torneos, la afición felina esperaba que el préstamo de un año se alargara, pero no fue así. Alustiza no entró más en planes del cuadro capitalino, ya que le querían dar mayor oportunidad a Brian Figueroa, canterano del club Universidad, así lo manifestó el argentino con base a lo que habló con Leandro Augusto, director deportivo de Pumas. Tras su salida, Puebla estuvo interesado nuevamente para hacerse de sus servicios, y aunque al momento únicamente suma dos goles, ha aparecido con La Franja en momentos claves.

Foto tomada: MEXSPORT

ISMAEL SOSA

El argentino llegó con Tigres en 2016, luego de su exitoso paso con Pumas. Con el cuadro regiomontano no entró más en planes de Ricardo Ferretti, por lo que decidió buscar acomodo en un club. Los Tuzos del Pachuca le abrieron las puertas, equipo con el que se adaptó de buena manera.

Foto tomada: Instagram

