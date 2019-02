Robert Kraft rompe el silencio tras ser acusado de solicitar prostitución

Robert Kraft, propietario de los Patriotas de Nueva Inglaterra se encuentra envuelto en una verdadera polémica, luego de que la policía de Estados Unidos informó que es acusado por solicitar prostitución en el Orchids of Asia Day Spa en Jupiter, Florida.

"Negamos categóricamente que el Sr. Kraft se involucró en cualquier actividad ilegal. Debido a que es un asunto judicial, no vamos a comentar más", fue el mensaje que ofreció el portavoz del dueño del actual campeón de la NFL.

Statement from a spokesperson for Patriots owner Robert Kraft: “We categorically deny that Mr. Kraft engaged in any illegal activity. Because it is a judicial matter, we will not be commenting further.”

