Juan Martín Del Potro no vendrá al Abierto de Acapulco

Aunque el Abierto Mexicano de Tenis no lo ha hecho oficial aún, el argentino Juan Martín del Potro declaró tras caer en Delray Beach, que no participará en el torneo de Acapulco la semana próxima.

“A Acapulco no voy a ir porque también dependía mucho de cómo esté acá (en Delray Beach). A medida que iba a avanzando tenía menos chance de jugar en Acapulco y creo que es un poco lógico la sensación que tengo”, dijo Del Potro, tras ceder en los cuartos de final contra el estadounidense Mackenzie McDonald.

"Los doctores me han dicho que para estar al cien por cien debo esperar. Tengo que ser inteligente, he jugado varios partidos y eso es una buena señal. Pero tengo que escuchar mis dolores y charlar con mi equipo y mis condiciones físicas no son las mejores para jugar contra ellos", dijo al referirse al plantel de rivales que se encontraría en Acapulco, donde además defiende el título.

El Abierto Mexicano de Tenis 2019 será una fiesta para toda la familia

En Acapulco, compiten entre otros el español Rafael Nadal, tras disputar la final del Abierto de Australia, el alemán Alexander Zverev, los estadounidenses John Isner y Steve Johnson, el argentino Diego Schwartzman y el australiano Alex de Minar.

