Matías Almeyda sería el elegido por Billy Álvarez para tomar el lugar de Caixinha

La situación actual de Cruz Azul no tiene contentos a muchos de sus aficionados y al parecer mucho menos directivos de ‘La Máquina’ por lo que ya estarían sonando varios nombres para sustituir al actual estratega del equipo celeste, Pedro Caixinha, quien no ha podido retomar el buen nivel del equipo mostrado durante el torneo pasado en el que llegaron a la final pero fueron eliminados por el América.

De acuerdo con Marc Cosas, el presidente de Cruz Azul, Guillermo Álvarez, está muy preocupado por la situación del equipo por lo que ya tendría a un candidato para volver a encarrilar a la ‘Máquina’.

Matías Almeyda sería el elegido por Billy Álvarez, quien según las palabras de Marc Crosas, ‘El pelado’ no está conforme con el San José Earthquakes de la MLS por lo que podría considerar regresar al futbol mexicano donde consiguió un proceso exitoso con Chivas.

“Matías no está contento en San José por problemas de presupuesto, no se ha encontrado con lo que esperaba en su nuevo equipo y estaría de regresar a México”, reveló el ex futbolista durante la transmisión del partido entre Tiburones Rojos de Veracruz y Cruz Azul. No obstante, dijo que la gente de la directiva celeste ya tuvieron acercamientos con Almeyda por lo que las negociaciones para venir a ‘La Máquina’ ya habrían comenzado.

