Dustin Johnson se corona por segunda vez en el WGC México

El golfista estadounidense Dustin Johnson tuvo un paseo dominical de campeón en el complicado campo del Club de Golf Chapultepec, para ganar por segunda vez el Campeonato Mundial México 2019, con un global de 263 golpes, 21 bajo par.

Johnson, quien en 2017 ganó con una suma de 270 impactos, inició la cuarta y última ronda con cuatro de ventaja sobre su más cercano persequidor, el norirlandés Rory McIlroy, quien abrió con un eagle y la diferencia se acortó a dos, pero el europeo se desmoronó porque cometió bogey de las banderas tres a la ocho, salvo un birdie en la sexta.

"DJ" también marcó bogey en el green tres, pero después, en el sexto, logró birdie, y la segunda mitad fue grandiosa con birdies en las banderas 10, 11, 14, 15 y 16, para firmar una tarjeta de 66 golpes, cinco bajo par.

El público celebró con gritos de "¡DJ, DJ, DJ!" la coronación de Johnson, quien firmó rondas de 64, 67, 66 y 66 impactos, para una suma de 263, 21 bajo par, para ganar su segundo título en México y sexto en su carrera de Campeonato Mundial, además de llegar a 20 torneos ganados en el PGA Tour.

De esta forma, el atleta de 34 años de edad se llevó un premio por un millón 745 mil dólares y 550 puntos para la clasificación mundial anual, donde ya está octavo en la lista.

"Llegar aquí a los 21 golpes bajo par es muy difícil y hacerlo a los 34 años de edad es muy bueno. Esto significa mucho para mí", declaró el campeón apenas se coronó en el hoyo 18 de un campo que afectó a la mayoría de los 72 participantes.

Rory McIlroy terminó subcampeón con 63, 70, 68, 67 y total de 268 gopes, 16 bajo par, y en la tercera posición los ingleses Paul Casey e Ian Poulter, junto con el tailandés Kiradech Aphibarnrat con un total de 273 (11 abajo).

A su vez, la estrella estadunidense Tiger Woods concluyó en el puesto 10 con un total de 276 golpes (8), y con una estela de miles de aficionados que lo acompañaron los cuatro días, y nadie como él con una multitud.

