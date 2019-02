Chivas no enciende las alarmas tras la derrota ante Pachuca

La caída fue dura para el Rebaño Sagrado. Con la derrota por 3-1 frente a Pachuca, se acabó la ilusió n de pelear desde ahora por los dos primeros lugares de la clasificación. Pero aunque la imagen dejada en el Estadio Hidalgo fue mala, el plantel de Chivas mantiene la calma. El equipo se mantiene en el cuarto puesto y capitán Jair Pereira aseguró que no es momento de encender las alarmas.

También te puede interesar

Cementera Cruz Azul se deslinda de 'cruzazuleada' de Roma en los Óscares

“El equipo no fue letal. Si analizas el partido, tuvimos bastante llegada, no pudimos concretar, su defensa se comportó muy bien, con gran marca. No es alarmante, como para volverse locos. No éramos los mejores cuando le metimos el 3-0 al Atlas ni somos los peores ahora con esta derrota”, aseguró el defensor central.

Además del resultado, los cuestionamientos llegaron a Chivas debido al pobre funcionamiento del equipo. Apenas una semana antes, el Guadalajara había ganado el Clásico Tapatío de forma contundente, por 3-0. Pero el descalabro frente a Pachuca volvió a sembrar dudas alrededor del Rebaño Sagrado. Ahora, los jugadores rojiblancos hacen frente a esa situación.

“El equipo ha trabajado de muy buena forma, no podemos perder la cabeza. Tenemos que ajustar, este tipo de derrotas nos sirven, obviamente no la queríamos, deseábamos un resultado positivo, pero es futbol y sabemos que tenemos que corregir para seguir en los primeros planos. Pachuca hizo un gran partido, juega bien, hubo acciones puntuales que nos costaron los goles, en el segundo un desvío mío y luego la trata de salvar Gudiño”, añadió Jair Pereira.

“La virtud de ellos fue siempre aparecer en el área. El primer tiempo fue muy parejo, ambos tuvimos llegadas. Sabíamos que nos enfrentaríamos a un equipo equilibrado, que arriba te puede hacer la diferencia. También con el ‘Dedos’ que tira buenos centros. Se combinaron virtudes del rival y errores nuestros que marcaron justamente el triunfo de Pachuca”, finalizó el capitán de Chivas.

PUBLIMETRO TV