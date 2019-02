Critican a Gareth Bale por mirar torneo de golf en México

En España, la afición del Real Madrid se está comiendo vivo al delantero galés Gareth Bale, primero, por despreciar a su compañero Lucas Vázquez dentro de la cancha y ahora, por estar más concentrado en el golf que en el partido que su equipo ganó 2-1 ante Levante.

Después de marcar de penal el gol del triunfo ante Levante, Lucas Vázquez se acercó a Bale para festejar con él, pero el delantero lo rechazó.

Why is Bale like this? 🤷🏻‍♀️pic.twitter.com/zPfNno3iHz — Kay (@RMPanther) February 24, 2019

En el programa español Jugones aseguraron que el galés estaba enfadado porque no pudo continuar viendo el World Golf Championships Mexico que se disputaba al mismo tiempo.

Las cámaras de televisión lograron captar al delantero viendo el golf en su celular minutos antes del partido cuando el Real Madrid arribaba al estadio Ciudad de Valencia.

🚨 ¡IMAGEN #JUGONES! ¡Bale, PENDIENTE del MUNDIAL de GOLF en el MÓVIL antes del PARTIDO contra el Levante! pic.twitter.com/xGnJfn2Gpm — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 25, 2019

“Bale llega al partido viendo un torneo de golf. Eso es compromiso. Eso es concentración. Eso es profesionalidad. Bale estaba enfadado. ¿Sabéis por qué estaba tan enfadado? Porque se estaba perdiendo el Mundial de golf.. A Bale le gusta el golf. El futbol le da igual… y el Real Madrid también”, comentaron en el programa Jugones.

Bale ha declarado en varias entrevistas su pasión por el golf. “Intento jugar al golf todo lo que puedo. De hecho, estoy obsesionado con eso. Realmente no he pensado en qué voy a hacer en veinte años cuando me retire del futbol, pero espero seguir jugando al golf”, declaró alguna vez para el diario AS.

