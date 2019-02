Facundo Barceló pide calma al Atlas ante mala racha

Las tres derrotas de manera consecutiva comenzaron a generar nerviosismo en el Atlas. Caídas al hilo ante Puebla, Chivas y Tigres dejaron a los rojinegros fuera de la zona de calificación en este momento. Pero al Torneo Clausura 2019 le restan todavía nueve jornadas por disputarse. Es por eso que el delantero Facundo Barceló pide calma y mucho trabajo para superar la racha negativa.

“Hay que mantener la calma, de estas situaciones se sale trabajando, agachando la cabeza y trabajando. No conozco otra manera de salir de los momentos duros que trabajando, estar unidos todos, cuerpo técnico, jugadores, la afición que siga apoyando y sin duda vamos a salir de este momento”, aseguró el refuerzo uruguayo, llegado recientemente para el actual torneo.

El último juego, a pesar de concluir también con resultado adverso (0-1), le brinda esperanza. “Creo que la forma en la que se pierde con Tigres es diferente a las otras dos, perdemos con un penal en la hora, siendo protagonistas del partido ante un rival durísimo que tiene muchas figuras. Este es el camino, siendo protagonistas, manejando el balón, creo que vamos a poder salir adelante”, añadió Facundo Barceló.

Y aunque la situación desde afuera pueda verse sumamente complicada, el delantero del Atlas insistió en no dramatizar el momento. “Crisis no hay, estamos a pocos puntos de entrar en Liguilla, me parece que crisis es otra cosa. Capaz que se le llama crisis porque arrancamos muy bien el torneo, peleando arriba, hasta la fecha anterior no habíamos salido nunca de los ocho. Pero creo que llamarle crisis es dramatizar demasiado, sí que duele perder, pero hay que salir adelante”, afirmó.

“Estamos muy cerca de entrar nuevamente en Liguilla, hay que dar vuelta a la página de nuevo rápidamente, ir por la Copa que también es un lindo reto porque tenemos un partido importante de visitante. Después ya pensar en Tijuana, esto con una victoria se revierten todo enseguida. Hoy quizá somos los peores, pero si el viernes ganamos, quedamos de nuevo en Liguilla y esto se queda en el pasado. Esto es continuamente seguirse superando”, concluyó Barceló.

