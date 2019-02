VIDEO: Mahershala Ali; de basquetbolista a ganar un Óscar

Este domingo, Mahershala Ali fue premiado con el Óscar el la categoría a mejor actor de reparto por su actuación en “Green Book”, cinta dirigida por Peter Farrelly, quien se quedó con la estatuilla por la Mejor Película, sin embargo, muy pocos saben que antes de iniciarse en el mundo de la actuación, el estadounidense tuvo un corto paso por el baloncesto universitario.

Mahershala Ali jugó en la instancia previa a la NBA para la franquicia de los Gaels, equipo del Saint Mary’s College en donde concluyó la licenciatura en comunicación en la década de los 90.

Durante su etapa en el baloncesto universitario disputó cuatro temporadas, de 1992 a 1996, y se desempeñaba como escolta del equipo. La NCAA se encargó de recordar la etapa del ganador del Óscar en el baloncesto con un video en el que se aprecian algunos de sus destellos antes de convertirse en una estrella del cine.

Before Mahershala Ali was an Academy Award-winning actor, he was known as Hershal Gilmore, a 6-foot-4 guard for @saintmaryshoops. #Oscars2019 pic.twitter.com/InwGLWHG8h

— NCAA (@NCAA) February 24, 2019