Pedro Caixinha critica a la prensa mexicana por 'difundir fake news'

Luego de darse a conocer que Pedro Caixinha convocó a una conferencia de prensa este lunes por la mañana, comenzaron los rumores sobre una posible renuncia al cargo de entrenador de Cruz Azul por los malos resultados.

Pero fue todo lo contrario pues el portugués se dijo firme en el puesto, le recordó a la prensa que tiene contrato hasta 2020 y de paso criticó a los medios de comunicación mexicanos por “difundir fake news” y ocupar el segundo lugar mundial en ese rubro.

"Hay una pregunta que quiero hacerles ¿Ustedes saben hasta cuándo tengo contrato? Hasta junio del 2020, entonces quiere decir que estoy enfocado en mi trabajo. Pregunté de dónde salían esos rumores (de mi salida), me dijeron de los medios y no fueron los medios los que me contrataron, no fueron los que me buscaron en Lisboa, mi contrato termina en junio del 2020, pero el día que las personas del club que fueron por mí a Lisboa me digan que ya tienen a alguien más o quiere rescindir contrato, lo hablamos y lo hacemos", expresó al mismo tiempo que mostraba una gráfica que colocaba a México como el segundo país del mundo que publica notas falsas.

Aclaró la “cerrazón” a la prensa la semana pasada diciendo que se trató de una “semana corta” en la “tuvimos muchos invitados”.

“Yo estoy al 100% al frente, si antes no leía la prensa, ahora menos. La semana pasada no hubo apertura de medios. Tuvimos equipos invitados y fue una semana corta. Ahora que hay semanas largas hay más sesiones de entrenamiento y por eso es totalmente abierto a medios”.

Dijo que la directiva lo respalda pero en caso de tomar otra determinación la acatará.

“La directiva me respalda y cuando fueron por mi a Lisboa me dijeron que respetarían mi proceso y no se cortará de tajo, tenemos un compromiso con ellos (directivos) y tengo voluntad de hacer las cosas bien”.

