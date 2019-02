Mia Khalifa es operada de un seno por 'culpa' del hockey

Mia Khalifa informó mediante sus redes sociales que tuvo que ser operada de un seno por 'culpa' del hockey.

Y es que la libanesa recibió un fuerte golpe por un disco de hockey el pasado mes de mayo durante el duelo entre los Washington Capitals y los Tampa Bay Lightning de la NHL, el disco la golpeó a más de 180 kilómetros por hora, accidente que la llevó hasta el quirófano nueve meses después.

"Me ha golpeado un Puck, estoy segura que se me ha roto el implante del seno. La buena noticia es que he conseguido un puck de la serie entre Capitals y Lightning", expresó a través de su cuenta de Instagram.

Cabe mencionar que Mia Khalifa actualmente se encuentra envuelta en el mundo deportivo, muestra de ello es el proyecto que está trabajando en la Premier League con el West Ham del mexicano Javier Hernández.

Foto tomada: Instagram

