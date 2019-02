Tri consigue repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio

La Selección Mexicana de basquetbol venció 78-61 a su similar de Panamá en el último compromiso de la eliminatoria de las Americas FIBA para la Copa del Mundo de China 2019 y aunque no logró su pase, consiguió repechaje para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

En partido disputado en el Gimnasio Nuevo León-Independiente, los 12 Guerreros se impusieron en el primer, segundo y cuarto periodo (19-12, 22-19 y 12-4) y perdieron sólo el tercero (25-26). Con 17 puntos, Lucas Martínez fue el mejor anotador para el conjunto tricolor, el cual estuvo conformado en su mayoría por jugadores de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP).

. @mexbasquet 🇲🇽 finishes the Americas' Qualifiers with a great game in front of their fans beating @FePaBa 🇵🇦 78-61.#ThisIsMyHouse pic.twitter.com/oYzD8StyFO

— Basketball World Cup (@FIBAWC) February 26, 2019