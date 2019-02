Convocatoria del Tri para enfrentar a Chile y Paraguay saldrá el 14 de marzo

La convocatoria del director técnico de la selección mexicana de futbol, el argentino Gerardo Martino, se conocerá el 14 de marzo con miras a los compromisos de fecha FIFA ante Chile y Paraguay.

Beatriz Ramos, directora de Comunicación e Imagen de la selección mexicana, dio a conocer el plan de trabajo del combinado "Tricolor", en lo que serán los primeros duelos de “Tata” Martino en este proceso rumbo a la Copa del Mundo Qatar 2022.

En conferencia de prensa en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), la dirigente señaló que a principios de marzo, primero se harán las gestiones internas con los clubes para el llamado de jugadores y el 14 de marzo la prensa conocerá la convocatoria de México.

El 17 de marzo iniciará la concentración y ese mismo día se viajará a San Diego, del 18 al 20 estarán en Chula Vista, mientras que el 21 se efectuará la conferencia de prensa de Martino y el 22 de marzo se sostendrá el primer duelo contra Chile.

El domingo 24 de marzo el "Tri" se dirigirá a San José, California, para jugar ante Paraguay. El 25 se cumplirá con la rueda de prensa y se hará el reconocimiento del Levi´s Stadium y será el día 26 cuando se midan a los guaraníes, mientras que un día después está programado el regreso de los seleccionados con sus clubes.

Ramos también dio a conocer que las selecciones Sub 15 y Sub 17 cumplirán con duelos amistosos en estos días, mientras que la Sub 20 y Sub 22 harán una gira por España del 18 al 27 de marzo.

También comentó que el "Tri" femenil mayor afronta la Copa Chipre, donde este día perdió ante Italia y los días 1 y 4 de marzo se medirá a Tailandia y a Hungría, mientras que el 6 afrontará otro cotejo con rival por definir, según le vaya en la fase de grupos.

Por otro lado, la directora de Comunicación e Imagen resaltó que la Federación Mexicana de Futbol fue invitada para el Foro de FIFA, que se efectuó en días pasados en Roma, Italia, donde el presidente Yon de Luisa fue uno de los exponentes al lado del presidente de FIFA, Gianni Infantino.