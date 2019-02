Mi meta es representar a México en los Juegos Olímpicos: Donovan Carrillo

La imagen de un adolescente patinando sobre hielo al otro lado del mundo, en el Junior Grand Prix of Figure Skating de Japón, con música del célebre cantautor Juan Gabriel le atrajo los reflectores a Donovan Carrillo en 2016. Tres años después, volvió a deslumbrar al país al realizar un Triple Axel en competencia oficial. Ahora su meta es ser el primer patinador en representar a México en unos Juegos Olímpicos.

Donovan hizo historia al conseguir su pase al Mundial 2019, que se llevará a cabo del 18 al 24 de marzo, en Saitama, Japón, durante el ISU Four Continents Championships 2019, que se realizó en Anaheim, California, tras concluir la prueba de Short Program en la posición 14. En dicho evento, se convirtió en el primer mexicano en realizar el Triple Axel.

En entrevista para PUBLISPORT, el patinador jalisciense de ahora 19 años de edad habló sobre las complicaciones que ha tenido desde niño –cuando comenzó a practicar este deporte– para entrenar y participar en competencias internacionales y la razón por la que usa la música de Juan Gabriel para sus rutinas. También habló sobre la ayuda que comenzará a recibir de parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), al ser incluido en el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar) que le otorgará, además de un apoyo económico, medicamentos, suplementos y equipamiento deportivo.

En México no se practica mucho el patinaje sobre hielo, ¿cómo iniciaste en esta disciplina?

— Yo estaba en gimnasia y clavados y mi hermana mayor, Daphne, entró al patinaje en una pista de hielo en Guadalajara. Al salir de mis clases la esperaba y me divertía ver cómo ella y sus amigas entrenaban. Comencé a practicar algunas rutinas y después convencí a mis papás para que me metieran a clases a los nueve años; coincidió que el entrenador de mi hermana, Gregorio Núñez, ya se había acercado para decirles que veía aptitudes en mí.

¿Por qué elegiste la música de Juan Gabriel para tus coreografías?

— Yo crecí con la música de Juan Gabriel. Mi mamá escuchaba muchísimo sus canciones en la casa y escogí la canción de Hasta que te conocí porque es una de sus favoritas. Además, debido a que en 2013 cerraron la pista de Guadalajara, Jalisco, donde entrenaba, tuve que mudarme a León, Guanajuato, y me dolió mucho; así que patinar con esas canciones me recordaba esos momentos de chiquito en casa. Es como una motivación que me inspira.

¿Has empleado otra canción de Juan Gabriel?

— He competido en varias ocasiones con Ya lo sé que tú te vas del maestro Juan Gabriel y es una pieza muy bonita instrumental con la que yo crecí y que me trae bonitos recuerdos. Es como dedicársela a mi mamá.

Pocos patinadores en el mundo pueden realizar un Triple Axel, ¿en qué consiste y cómo te sentiste al lograrlo?

— Es un salto que consiste en dar tres vueltas y media en el aire; despegas con un pie de frente y terminas aterrizando con el pie contrario y de espaldas. Para este salto mi entrenador y yo llevábamos un año y medio de preparación. Ya lo habíamos realizado en prácticas, pero una lesión en verano me costó no poder competir en la mitad de la temporada y regresé con mucha hambre de hacer este salto en la próxima competencia que tuviera.

¿Cómo te sentiste al ser incluido en el fideicomiso de la Conade?

— La verdad todo pasó muy rápido. Estábamos en Anaheim, California, y una persona (de Conade) nos contactó. Fueron muchos años tratando de organizar rifas y diferentes actividades para recaudar fondos para poder asistir a las competencias y completar el gasto de los entrenamientos. Cuando nos hablaron para esto nos sentimos con mucha esperanza, y está padrísimo porque ahora podré concentrarme sólo en lo que me corresponde: entrenar y mis competencias. Me quitaron un peso de encima.

Además de patinar, ¿tienes alguna otra actividad?

— Actualmente sólo me dedico al patinaje. Terminé la preparatoria, pero debido a que tenía un día muy pesado y me quería enfocar en esto, decidí tomarme un break en mis estudios. Sin embargo, me gustaría estudiar fisioterapia y ayudar a la gente; además, va muy de la mano con el deporte.

¿Cuáles son tus próximas metas?

— Una de mis principales metas por las que estoy trabajando desde pequeño es clasificarme a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en Beijing, China. La verdad nos hacen falta todavía –a mi entrenador y a mí– muchísimas competencias para lograr el ranking necesario. Vamos a luchar por esa clasificación en el Mundial de 2021.

Ficha Donovan Carrillo / Especial