‘Acapulco se ha ganado un gran prestigio’: Raúl Zurutuza

Desde 1993 el Abierto Mexicano de Tenis ha forjado una historia plagada de éxitos que hoy lo tienen catalogado como uno de los mejores torneos 500 de la ATP, por eso el compromiso año con año es cumplir con las altas expectativas de la afición mexicana, que en esta edición ha disfrutado de dos de los tenistas más reconocidos a nivel internacional como son el español Rafael Nadal y la estadounidense Sloane Stephens, pese a que ya quedó eliminada.

¿Cuál es la expectativa para este 2019 en el AMT?

— Tener un gran torneo, que las cosas funcionen como debe de ser. Enfrentamos un gran reto y este año los jugadores han funcionado muy bien y le estamos dando un gran espectáculo a la gente que nos ha hecho el favor de pagar su boleto.

¿Cuáles han sido las claves del éxito en el AMT?

— Es un trabajo de muchos años de todo el equipo. Es un torneo que se lo ha ganado: cumplimos 26 años en el mercado, hemos visto entrar y salir jugadores de arriba a abajo. Pero hemos entendido que el jugador y el público son los dos ases más importantes que tiene el torneo. Son los que hacen que los patrocinadores puedan invertir y que los medios nos cubran, y eso el jugador lo nota. Acapulco tiene un gran prestigio de que se les atiende muy bien, se les cuida, se les apapacha y en ese sentido nos hemos ganado una buena fama que nos ha permitido tener acceso a jugadores que a lo mejor hace 15 años no teníamos, pero debíamos ganarnos ese derecho.

¿Quiénes son tus favoritos para coronarse?

—Como director del torneo tendría que responderte que me hubiera encantado que fuera Rafa Nadal (eliminado en octavos de final), creo que ese es el sueño guajiro de cualquier director del torneo. Sin embargo, yo creo que no estaría mal que un jugador de los chavos gane. Siempre es importante, ahorita estamos en una tradición muy clara que empezó el año pasado con muchos jóvenes, pero tener de campeón a un jugador de 18, 19 años, no le haría mal al torneo, sobretodo por los que quedan en estas fases definitivas.

¿Cuáles han sido las diferencias de este año con respecto a anteriores ediciones?

—Cada año tratamos de mejorar nuestra estructura, las cosas que le damos al púbico. El año pasado nos fue fatal en algunas cosas, aunque en Los Cabos nos fue muy bien. Pero este año en Acapulco la gente ha estado muy contenta. Todo el tema de infraestructura es importante, tratamos de renovarnos y de ser mejores, el mejor juez es sin duda el público. Quiero agradecerle a todos el apoyo que nos han dado siempre, invitarlos a que nos acompañen en este gran evento y sé que la pasarán muy bien.

¿Qué tan caros fueron los boletos para este año?

— Tuvieron un incremento como del 3 o 4%, nos fuimos más bien por la medida del crecimiento de la inflación. Creo que es una medida responsable que funciona para todos.