En el Azteca vamos a jugar en casa: Alan Pulido

Es conocido el arraigo que tiene Chivas en la Ciudad de México. Por eso, Alan Pulido no teme enfrentar al América en el Azteca por el pase a semifinales de la Copa MX. El delantero rojiblanco afirmó que esa cancha le viene bien a su equipo pues ahí jugará “en casa” por el gran apoyo que recibe por parte de su afición.

UEFA sanciona dos partidos a Sergio Ramos por forzar amarilla ante el Ajax

Acusan a Cardiff de abandonar a Sala en un hotel antes de su muerte

Falta tiempo todavía para ese duelo, pero el atacante del Guadalajara comenzó a ponerle sabor desde ahora. “Yo creo que vamos a jugar en casa también. Allá siempre que jugamos en el Azteca veo más chiva hermanos que del otro equipo. Nos va a venir bien jugar allá, es nuestra segunda casa y hay que tratar de ganar este partido”, señaló.

“Nosotros a final de cuentas el objetivo que teníamos era ganar para avanzar. Más allá del rival que sea, para lograr el objetivo que nos hemos trazado de quedar campeones de Copa es estar haciendo como hemos jugado. El equipo se ha plantado muy bien y obviamente da un toque más especial por ser el Clásico. Tenemos que trabajarlo como un partido normal, pero sin dejar de lado las emociones”, agregó.

Tras vencer por 2-1 al Atlético de San Luis, Chivas avanzó a los cuartos de final de la Copa MX. Ahora, vendrán días complicados: primero, en la Liga, recibirá al Monterrey y visitará al Querétaro; después vendrá el doble enfrentamiento ante América, tanto en Copa como en Liga.

“Sí, yo creo que hay que tratar de recuperarnos al máximo para enfrentar este tipo de partidos. Vamos a tener semanas muy intensas, se vienen dos Clásicos, viene el sábado Rayados y tenemos que seguir con esa mentalidad, de jugar cada partido para ganarlo. Tenemos que hacer valer la localía, se nos han dado las cosas en casa, hemos sacado resultados favorables y nos sentimos contentos por eso. Serán semanas complicadas, pero en su momento el cuerpo técnico tomará decisiones, a lo mejor dará descanso en la semana para llegar bien al partido, pero hay que esperar a ver qué pasa”, sentenció el rojiblanco.

Por otra parte, el delantero rojiblanco habló sobre su llamativa forma de cobrar penales. En las últimas dos ejecuciones, dio un salto antes de llegar al manchón, para así engañar al arquero. Pero aseguró que puede cambiar pronto su estilo para que los rivales no le tomen la medida.

“Para mí es bueno porque he marcado dos goles. Tengo que seguir trabajando, nada es casualidad, lo he trabajado en estas semanas. Pero también tengo otra forma de cobrar penales, porque a final de cuentas los porteros te van conociendo, ven cómo ejecutas los penales y es parte del futbol”, finalizó Alan Pulido.