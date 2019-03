La dura revelación de Mauro Icardi sobre la directiva del Inter

El delantero argentino del Inter de Milán, Mauro Icardi, finalmente rompió el silencio y escribió un comunicado que compartió a través de sus redes sociales en el que aclara la situación actual que vive en el equipo italiano, en su texto expresó la pasión que siente por el club, sin embargo reconoció que la relación con la directiva está severamente desgastada.

También te puede interesar

UEFA sanciona dos partidos a Sergio Ramos por forzar amarilla ante el Ajax

A través de su cuenta oficial de Instagram, el delantero de 26 años, compartió un texto en italiano en el que reveló que ha rechazado ofertas de equipo importantes para continuar su carrera en el Inter y también dio a conocer que considera que la directiva el ha faltado al respeto:

“En los momentos más difíciles se demuestra el verdadero amor y en aquel momento decidí permanecer en el club… he rechazado ofertas que difícilmente un jugador profesional hubiera rechazado. He jugado con dolores físicos que me han llevado a las lágrimas después del partido, incluso al día siguiente. Pero siempre insistí para estar en la cancha, incluso yendo en contra de las recomendaciones médicas”, manifestó.

“No sé si en estos momentos hay amor y respeto hacía el ínter y hacía mí por parte de quienes toman decisiones. No sé si hay deseo de actuar y resolver las cosas sólo y exclusivamente por el bien del Inter. En una familia pueden pasar muchas cosas; buenas o malas. Y por amor se puede soportar mucho, de todo. Pero el respeto nunca debe faltar. Estos son mis valores, estos son los valores por los que siempre he luchado”, añadió en su texto.

También puedes leer

Roban casa de Benzema durante el Clásico en el Bernabéu

Fue el pasado 9 de febrero cuando Icardi disputó su último encuentro con el Inter y aunque el club emitió un comunicado en el que se justifica su ausencia por una lesión, el DT del Inter, Luciano Spalletti, le retiró la capatanía del equipo, diversos medios italianos aseguran que el vestidor del equipo italiano está totalmente partido.

“Trabajé con el club, tanto dentro como fuera del terreno de juego, en la inserción de cada nuevo jugador, mostrándole que sólo con la pasión podríamos alcanzar nuestras metas. Sé lo que es el amor por el Inter, y los fanáticos del Inter lo saben porque vieron cómo sufrí, lloré y luché y finalmente disfruté estos colores”, finalizó.

PUBLIMETRO TV