Técnico de San Luis asegura que triunfo de Chivas en Copa MX 'se acomodó'

La eliminación frente a Chivas molestó fuertemente al Atlético de San Luis. Por eso, el técnico Alfonso Sosa explotó en contra del arbitraje, pues expulsó a dos jugadores, al propio entrenador y marcó un penal a favor del Guadalajara. El estratega no podía hablar en conferencia porque vio la tarjeta roja, pero se detuvo en zona mixta para descargar su enojo.

Te puede interesar: Entre lágrimas, David Ferrer se despide de Acapulco

“Se acomodaron las cosas y entendemos cuáles son: no convenía que el San Luis avanzar. Cuando te ganan bien, te la tragas y te vas, pero esta no es la forma. Estaban reclamando todo y ahí se marcan los colores, la categoría y la jerarquía. Todas las divididas (fueron a favor de Chivas)”, explicó.

“Todo para Chivas; para San Luis, nada. Todas las divididas fueron para ellos. Lo que pasa es que el jugador conforme pasa el partido, va perdiendo estabilidad emocional por lo que va viviendo, por las injusticias que se dan. Me equivoqué, me molesta también que cuando el otro lado piden todas, reclaman, no pasa nada”, añadió.

“Independientemente de la categoría, independientemente de los colores, que simplemente piten lo que es. Esa es la única queja que tenemos todos los días, en todas las divisiones. Quien pite, que sea nada más lo que es. No es normal, pero al final de cuentas, creemos que hay injusticias que se presentan en la cancha y la reacción es normal, porque se fue la ilusión por cuestiones arbitrales”, aseguró Sosa.

Y finalmente, afirmó que a la Copa MX y a la Liga le convenía más un Clásico Nacional en los cuartos de final. “Eso está claro, por supuesto, lo comenté. Tampoco hay que estar tontos para no percibirlo, es una realidad”, finalizó el técnico del Atlético San Luis.

TE RECOMENDAMOS