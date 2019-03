Tigres recibe con la confianza intacta a Pachuca

Tigres llega a la fecha 8 del Clausura 2019 con ánimos renovados luego de golear en la Liga de Campeones. Ahora vapor hilvanar seis victorias en la Liga MX y mantenerse en la cima.

Sin embargo, para Jorge Torres Nilo, la cima no es el objetivo para el equipo, sino calificar entre los primeros cuatro de la general.

“Sí da confianza (triunfo en la Conca) para enfrentar a un equipo que tiene buenos jugadores, que se está acoplando al nuevo técnico. Nosotros esperamos al mejor Pachuca, pero tenemos esa inercia de los partidos ganados y esperamos poder seguirlo demostrando en la cancha.

“Nosotros lo que queremos es calificar, si es entre los primeros cuatro mucho mejor, pero no nos ponemos el objetivo de calificar en primero, se va dando con los resultados y el paso de los partidos”, dijo.

Entre las filas de Pachuca está Ismael Sosa ex de Tigres, sin embargo, para Torres Nilo eso no será una ventaja el próximo sábado.

“El Chuco es un buen jugador pero no sólo él sino todos los que tienen, es un muy bien equipo. Estuvimos años tratándolo pero no nos da ninguna ventaja, vamos a estar atentos no sólo a él sino a todo el equipo”, comentó.

El defensor comentó que todavía tienen cosas que mejorar por lo que no se conforman con el paso que llevan en el torneo.

“No somos perfectos, teneos muchas cosas que mejorar, hemos tenido buenos resultados pero siempre hay cosas que mejorar. Ni cuando han sido resultado en rachas adversas hemos sido los peores, ni ahora que estamos bien nos sentimos los mejores, tenemos que poner énfasis en las cosas que nos hacen falta”, indicó.

Tigres recibirá a Pachuca este sábado a las 19:00 horas en el Estadio Universitario, en busca de sumar tres puntos más y alcanzar los 22 puntos en en torneo.