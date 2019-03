Confirman fechas y horarios de los cuartos de final en la Concachampions

La Confederación Norte Centroamericana y del Caribe de Futbol (Concacaf) anunció las fechas y horarios en que se llevarán a cabo los cuartos de final, instancia a la que clasificaron tres clubes de la Liga MX.

Los partidos de ida se disputarán entre el 5 y 6 de marzo, mientras que la vuelta será el 12y 14 del mismo mes.

Santos Laguna se medirá en la ida fuera de casa, al visitar al New York Red Bulls el martes 5 de marzo en punto de las 19:00 horas, y la vuelta la recibirá en el TSM para el 12 a las 19:00 horas.

Por su parte, los Tigres de la UANL también comenzarán su aventura en cuartos de final fuera del Volcán y visitarán al Houston Dynamo el martes 5 de marzo en punto de las 21:00 horas, y el choque de vuelta se vivirá en el Estadio Universitario de Nuevo León el 12 del mismo mes a las 21:00 horas.

Y para concluir, los Rayados de Monterrey fungirán como equipo local en la ida el miércoles 6 de marzo a las 21:00 horas, y la vuelta será en casa del Atlanta United.

And then there were Eight… #SCCL2019 pic.twitter.com/55eHfv0Qto

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) March 1, 2019