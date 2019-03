EN VIVO: Canelo Álvarez presenta pelea en México ante Daniel Jacobs

Saúl Canelo Álvarez y Daniel Jacobs se encuentran en la Ciudad de México para presentar su pelea que se llevará a cabo el sábado 4 de mayo en la Arena T-Mobile de Las Vegas.

La conferencia de prensa que otorgarán será en las instalaciones de TV Azteca. Sigue todos los detalles con nuestra cobertura completamente en vivo:

#TeamJacobs on the way to Mexico 🇲🇽 yesterday like… 🕺🏾😄#CaneloJacobs @DanielJacobsTKO pic.twitter.com/PrEikbZu3l

— Golden Boy (@GoldenBoyBoxing) March 1, 2019